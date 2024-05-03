台一線大埤鄉豐田工業區入口處，今（3日）早上7點48分，發生1輛休旅車暴衝撞上停紅燈的4輛車，其中一輛遭殃的自小客車駕駛林男（45歲）因車體變型當場失去呼吸心跳，監視器拍下撞擊瞬間，畫面像災難電影一樣驚悚，肇事的劉姓司機躲過死劫僅受輕傷，酒測質是0，車禍原因有待釐清。

從監視器畫面可見當時路口的內、中、外車道都有車輛停等紅燈，內線道突然出現一輛休旅車直線加速，撞上內線、中線的3輛車，發出如爆炸聲，在1、2秒內，休旅車瞬間翻覆在路面打滾，汽車零件散落台一省道，隨後冒煙起火，駕駛該車的劉男被路人緊急拉出，頭部流血僅受輕傷，但驚嚇過度尚無法做筆錄。

被追撞的內線車道的小轎車，車尾嚴重受損，往前推擠到十字路口；中線第一輛車遭撞後失控90度大轉彎，越過南向車道才停止，差點與第一輛車相撞。

中線遭撞的第二輛車原地翻轉360度，因車體變形林姓駕駛受困車內，經消防人員以破壞器材救出，送醫仍傷重不治。

肇事的休旅車翻覆打滾起火，駕駛被路人拉出躲過死劫。（周麗蘭攝）

中線遭撞的第二輛車原地翻轉360度，因車體變形林姓駕駛受困車內，經消防人員以破壞器材救出，送醫仍傷重不治。（周麗蘭攝）

外線道遭撞的車子掛著其他車輛的殘骸往前開，疑似撞上中央分隔島。

斗南分局指出，劉姓駕駛行駛到該路口不明原因追撞前方停等紅燈的4輛汽車，造成4人受傷，1人死亡，相關肇事原因還在釐清中，呼籲駕駛人不要疲勞駕駛，要注意車前壯況。