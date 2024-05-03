以一曲《歌手》走紅的資深台語歌手黃志強，他的父親就是已故「寶島歌王」黃秋田，在他2010年病逝後，將上億遺產留給黃志強，讓他過著衣食無缺的生活。熱愛旅遊的黃志強，如今已玩遍三大洋、七大洲，旅遊史超過50年，估算玩掉一棟房，先前消息曝光引發話題。黃志強接受《中時新聞網》專訪，首度鬆口砸千萬旅遊費內幕。

獨》繼承上億遺產！台語歌手狠砸千萬旅費全為他 加碼爆「超狂消費力」：鈔票要帶

談到去過旅遊的國家，黃志強表示，「美國、瑞士、威尼斯、義大利、法國、英國、瑞典、芬蘭、冰島及捷克等，去過太多國家，一時之間講不完」。眾人好奇「旅費玩掉一棟房」，金額究竟是多少？黃鬆口說，「旅費加買東西，算一算有超過千萬，我的存款本來是幾千萬，都已經揮霍了，現在剩下不動產」。

黃志強(圖左)的父親就是已故「寶島歌王」黃秋田。(黃志強提供)

今年七月計畫赴希臘旅遊半個月，黃志強透露，「我都是參加旅行團，團費是固定的，二十萬跑不掉，若要再買些精品等，一定會超過三十萬，鈔票當然要帶夠，不然要怎麼享受，先前去美國不知不覺一直狂買」。

黃志強曾赴埃及旅遊。(黃志強提供)

被問是暴發戶的購物方式嗎？黃志強坦言，「以前會，現在回歸自然不會了」。不過，談到某次到法國旅遊，黃說，「首站人家介紹一個五萬多元的名牌皮箱，我第一個跳下去買，至今從沒用過，只供在那欣賞；年輕時，歌星人人都用名牌，我全身上下有整套的，但都沒有表現機會，珍藏相當好」。

黃志強曾赴巴黎鐵塔旅遊。(黃志強提供)

事實上，黃志強從小熱愛舞台表演，早年和父親黃秋田四處作秀、廣結善緣，相當愛惜羽毛，會狠砸千萬環遊世界是有原因的。黃志強則說，「父親年輕辛苦賺錢，卻很遺憾在世沒有享受到，爸爸生前和我說，『你一定要去旅遊，留給你這些錢(遺產)盡量去玩』」。黃志強也遵照父親遺囑，海外四處流浪、飛來飛去，不忘感念爸爸「讓他能過上無憂無慮的生活」。