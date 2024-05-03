從每天上億進出的金融操盤手，急流湧退後轉而推廣有機蔬菜，再成為餐廳的經營者，「台灣阿甘」甘文聰至今64年的人生起伏，實在「好有戲」。不過，即使台灣有機蔬菜的市占率已大幅躍升，但甘文聰也不免感嘆，相對先進國家仍然偏低。

從金融操盤手變身有機蔬菜推手，再成為餐廳的經營者，「台灣阿甘」甘文聰的人生「好有戲」。（洪榮志攝）

甘文聰在台北金融圈曾經小有名氣，代客操作股票、期貨、債券、基金，每天進出金額超過億元，但縱橫20年，一般人追求的金錢，在他的眼中卻只剩下數字，甘文聰說，每天看著數字高高低低，卻讓他開始懷疑人生，覺得再這麼下去真的會「起痟」，心中萌生退意，想要返回故鄉台南重新出發。

甘文聰的決定，導致一家4口分隔三地，45歲的他，帶著就讀國中的小兒子回台南後，憑著一股「肯做一定有飯吃」的勇氣，一度想要養鴕鳥，但在拜訪業者專家及做足功課後，發現風險並不低，才在閒逛網路時，意外發現有機蔬菜的商機。

然而，當年的有機市場，無論環境、法令都不完備，甚至誤以沒有噴農藥就算有機，甘文聰先在高雄旗山自家8分農地，邊學邊種嘗試耕作有機蔬菜，還拿到市集擺攤販賣，但因收入微薄，加上又沒有隔壁阿公、阿嬤種得好，讓他自覺不是生產者的料，轉而專任有機合作社理事長負責推廣行銷。

甘文聰說，為了推廣有機蔬菜，他先從學校著手，曾經帶著簡報拜會當時的高雄縣長楊秋興，爭取讓高縣學童有機會吃到有機蔬菜獲得支持後，再對學校校長、午餐執祕開辦有機課程，並以「每位學童每個月吃1次有機蔬菜，只需增加2.4元的食材採購費」的主訴求打動師長們，進而從阿蓮國小開始，進一步拓展到其他學校。

順利將有機蔬菜送進校園，給了甘文聰莫大的鼓勵；不過，隨著愈來愈多學校對有機蔬菜的需求，曾讓他擔心無法供貨，還好高雄、台南有大批有機菜農都挺他，讓他得以全力以赴，進一步又說服時任新北市長的朱立倫，編列預算每周採購1餐有機蔬菜給新北學童吃。甘文聰表示，透過從學校開始推廣後，短短2年有機蔬菜的市占率，即從0.4％大幅躍升至1％，但相對當時國際市占率2.5％，仍明顯偏低。

甘文聰的有機事業漸上軌道，也因緣際會結識全台不少農企精英，在夢想的驅使下，他決定租下從小熟悉但荒廢已久的台糖仁德糖廠員工餐廳，重新打造一家不一樣的「甘吧」居酒屋，除提供自家的有機蔬菜，也引進天下第一菇、魚之達人、瓜瓜園、御皇米、台江漁人、中央畜牧場、究好豬等農企友人的食材。

從金融操盤手變身有機蔬菜推手，再成為餐廳的經營者，「台灣阿甘」甘文聰的人生「好有戲」。（洪榮志攝）

正當全台許多知名餐廳相繼傳出食安問題時，甘文聰不僅對自家餐廳的食材非常有信心，更請來奇美博物館藝薩芭蒂餐廳主廚板橋凱映負責料理，甚至為了打造「吵而不雜」的用餐環境，還找來名歌手蔡琴的專用調音師，在餐廳天花板裝置12塊吸音板，每塊內有10個魔鐘，即使店內同時有6支薩克斯風吹奏，也不會覺得吵雜，讓人看得到他經營事業的用心。