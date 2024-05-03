家住東山區南勢里的張姓男子3日一早起床身體不適，拜託厝邊好友開車載送就醫，半途受不了腹痛，跑到1間萬姓爺廟如廁，好友敲門不應，7時許藉廟方電話報警，警消破門時見他已昏死，當場啟動急救程序，連續施打骨針與腎上腺素，送醫後救回1命。

61歲張男素有心疾，3日一早起床即感不舒服，找鄰居葉姓好友幫忙開車，送他到奇美醫院看病，不料才到半途，張男感到腹痛如絞，要求在林安里南99線的萬姓爺廟下車如廁。

葉男察覺張男上廁所時間太久，前往敲門未應，急忙找廟方人員藉電話報案，東原消防分隊到場破門進入，張男當場已失去呼吸心跳，呈現昏死狀態。

消防救護人員趕緊施予急救程序，隨隊的高級救護人員黃裕棋即刻施打骨針與腎上腺素。張男在送醫後恢復心跳，轉進加護病房觀察。

東原消防分隊表示，打骨針是1種新型急救方式，需有高級救護人員才可施打，最近有多起救護成功案例，都因使用AED急救、注射骨針，得以及時救命。