國民黨立法院黨團今（3日）召開「撥補4000億元造就減碳世界排名倒數！錯誤能源政策還是不改？」記者會，批評蔡英文總統過去能源政策讓台灣在氣候變遷績效排名與環境績效指數排名逐年下滑，不切實際的非核家園政策導致變相依賴火力發電，反對人民健康造成損害，淨零碳排開倒車，呼籲準總統賴清德「蔡規，賴不必隨」，檢視過去錯誤能源政策。

國民黨團副書記長林思銘批評，回顧蔡英文過去8年能源政策，希望達到2025非核家園，能源結構有50％是燃氣、30％燃煤、20％是再生能源的目標，然而去年經濟部長王美花已經承認再生能源無法達標，非核家園恐淪為口號。

林思銘細數，蔡英文政策導致台灣電力韌性不足，跳電、停電、斷電連環爆；台電虧損年年瀕臨破產，還需要靠納稅錢補貼；8年來電價漲幅高達35％，史上最高；光電弊案叢生；淨零碳排淪為口號。世界各國訂定2050淨零碳排目標，國發會也提出2050淨零碳排路徑，預估2030年將投入將近9000億預算，但近年政府撥補給台電金額也高達4000億元。

林思銘批評，花了這麼多錢卻獲得供電不穩，對政府能源政策無信心，更荒謬的是台灣在氣候變遷的績效指數從2016年的52名下滑至2024年的61名，在61個國家中倒數第7，只贏過那些產油國；環境績效指數更誇張，從2018年23名下滑至2022年74名，民進黨政府聲稱節能減碳卻對高碳排火力發電愈發依賴，這樣的能源政策還不檢討嗎？

林思銘指出，根據去年發電量占比，燃煤仍高達42.24％，再生能源僅占9.47％，再生能源仍無法拉到穩定的20％目標，蔡政府高估再生能源穩定性，加上不切實際的非核家園政策，導致變相依賴火力發電，造成空汙。呼籲即將上任的準總統賴清德，蔡歸賴可以不隨，誠實面對過去8年來的錯誤能源政策。

林思銘也提到近期的G7氣候能源會議指出，會議結束後發布核能共識公報，不再反對核能，核能作為清潔零排放能源潛力，可以減少對化石燃料依賴，解決氣候危機，改善全球能源安全。

立委羅廷瑋則指出，若要重啟核四，光是評估到維護及其他相關替換零件需要2至3年，雖然是漫長等待，但若有需要一定義無反顧爭取。他提到，2018年台中市長盧秀燕曾發起「是否同意以平均每年至少降低1％的方式逐年降低火力發電廠發電量」調查，有近800萬民眾同意，然而2019年火力發電占比79.2％，2023年卻來到81.2％，反而背道而馳。

他提醒，在空汙下肺腺癌對每個人都是公平的，呼籲賴清德上任後將過往缺失無能施政進行改善。

立委林沛祥則指，「貪汙在民主國家中很可怕，但錯誤的政策有時比貪汙更可怕」，然而回顧過去蔡政府政策，可以看到錯誤的政策成為貪汙的溫床，民進黨2025非核家園的口號和2050淨零碳排完全是背道而馳兩個目標，導致目前供電隨時有困難，他酸道，難道是台灣松鼠復育做特別好，才導致牠們常跑到發電廠附近，導致不時斷電？

林沛祥表示，近日在質詢時國發會也坦言不知道2030年電從哪來、2025年是否要再漲一次電價。且為達到2025非核家園，明年核能將不再是發電選項，未來3至4年內面臨嚴重缺電

立委張智倫則批，民進黨近日又把「抗中保台」神主牌拿來用，昨天被人發現他們黨部名稱被改成「大陸國民黨」中和區黨部，質疑難道為了替賴清德護航，不管台灣能源政策而繼續打抗中神主牌？