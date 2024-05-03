國民黨立院黨團提案修正《電業法》49條，電價漲跌須經立院同意，今（3）日立法院會抽出逕付二讀，在白營支持下，表決以58對51票通過。民眾黨立委張啓楷於記者會上表明民眾黨立場，稱是贊成加速審議，才支持逕付二讀，後續會提出自己的修法版本，主張電價審議委員會公開透明，成員一半以上需為民間代表。

張啓楷說，民眾黨贊成加速審議，所以贊成逕付二讀，以使其儘早進入實質審查、討論，也希望整個過程要公開透明，後續民眾黨會提出自身修正版本。

張啓楷隨後批，立院已通過電價緩漲，政府卻漠視國會民意，民眾黨要提出多點譴責。

第一，電價審議委員會完全被政府主導，是完全的黑箱，迄今過程大家都看不見，所以民眾黨要求審議委員會以後要公開透明地跟民眾清楚交代；第二，民間要有所參與，所以電價審議委員會成員須有二分之一以上為民間代表。

張啓楷說，他發現幾個很大的問題，今年的電價調漲跟以往不同的是，最近通膨非常嚴重，所以從4月1號開始漲電價後，整個物價往上衝，政府在立院審議過程中，必須清楚交代，如何照顧一般民眾，特別是通膨物價上漲的問題。

另外，張啓楷表示，光電弊案60幾起，政府應該交代清楚；更嚴重的是，我國能源政策雜亂無章，專家學者曾提醒，今年電很可能不夠用，跳電、停電事件更層出不窮，政府調漲電價時，不用跟人民交代嗎？

張啓楷強調，今天民眾黨只是支持國民黨的修法版本先逕付二讀，但後續會有民眾黨自己提出的版本，請政府先針對上述質疑解釋清楚，如果解釋清楚就同意電價調漲；如果交代不清楚，就從緩漲開始，堅持到底，讓政府一定要改革，沒有改革就沒有漲價。