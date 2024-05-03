盧秀燕、鄭文燦吃火鍋菜色曝光。（台中市府提供）

【LIVE直播】盧秀燕、鄭文燦火鍋之約 台中大啖酸菜白肉鍋

行政院副院長鄭文燦今（3日）到台中視察，台中市長盧秀燕邀請他中午一起品嚐台中最道地的酸菜白肉鍋，一方面力挺國產豬肉，也行銷台中觀光。而現場的菜色也曝光，除了火鍋料、肉類、青菜，還準備捲餅、餃類、滷味，相當澎湃。

該餐廳是台中1家開了10多年老店，台中市僅此一家，別無分店，自製酸白菜當鍋底，強調無須添加調味增酸，湯頭自然溫潤，且越熬越甘甜，深獲老饕食客們的青睞，店內還有各式東北特色料理與點心，頗受老饕喜愛。

鄭文燦表示，代表行政院宣布大台中會展中心經費正式核定60億元，「剛剛開玩笑說，今天火鍋蠻貴要60億元」。他也談到，桃園是客家菜很出名，多元族群，像中壢全牛料理也很出名，台中是消費城市，聽盧市長講說有十幾家酸菜白肉鍋，火鍋文化值得推廣。

盧秀燕也說，兩個月多前我們兩個說要為國產豬、食安人員打氣，才有今日之約，要藉機會請副院長吃飯，也要特別謝謝副院長任內對台中建設預算有很多協助，今天還特別看會展中心西側，拍板定案合作開發，把經費上調到60億元，這就是中央地方很好的合作。她也透露，今天還有一點私心，火鍋跟燒烤是台中飲食特色，也希望他幫今年夏天展開的鍋烤節展開行銷。

盧秀燕提到，為何選擇酸菜白肉鍋，最主要是副院長愛護國產豬肉，也要慰勞食安人員，也要幫國產豬肉加油打氣，且副院長是內閣當中人緣非常好的一位，施政不分藍綠，真心幫城市發聲、折衷協調。她也說，時間沒辦法喬攏，兩個人公務都很忙，所以才約到今天。

鄭文燦也說，真的忙碌，盧市長到院會都會特別來跟他打招呼跟交換意見，都會附加一句說「要到台中來喔」。