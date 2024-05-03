國民黨3日於立法院提案將《電業法》49條修法草案抽出逕付二讀，藍白挾人數優勢，以58對51票通過表決。不過，行政院副院長鄭文燦3日受訪時表示，電價的調整涉及到發電成本、民生產業的照顧，需要綜合考慮各方的因素，現有的機制足以推動客觀的審議，而非用表決、數人頭決定。

鄭文燦3日赴台中視察，會前接受媒體聯訪，被問及對國民黨修《電業法》的看法？會不會凌駕行政權？鄭文燦說，立法院具有監督的權限，行政院必須擔負起責任政治及行政規劃執行的責任，這是蠻清楚的分際。

鄭文燦說，電價的調整涉及到發電成本、民生產業的照顧，需要綜合考慮各方的因素，目前的《電業法》規定電價調整由電價審議委員會來決定，審議委員會會在每年的4月跟10月完成審議，現有的機制已經足以來推動客觀的審議。

他強調，電價是要反映到國際的燃料價格，考慮到台電的永續經營，也要考慮到民生、物價跟產業的承受能力，這是複雜的決策過程，不是用表決也不是簡單的數人頭可以決定。