日商村田看多被動元件後勢，主要因手機、PC邁向復甦，推升其訂單出貨比（B／B），加上平面媒體報導，因應電價調漲，國巨擬適度調漲價格，早盤受此利多消息激勵，被動元件類股全面噴漲，國巨（2327）漲幅一度逾9％。