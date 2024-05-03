針對漲價，國巨發言管道表示，公司的訂價策略一直都是依據市場的供需來決定，若是因應台灣電價的上漲，公司會優先在改善生產效率端來相抵可能增加的電價成本。
針對漲價 國巨：先以改善生產效率因應
日商村田看多被動元件後勢，主要因手機、PC邁向復甦，推升其訂單出貨比（B／B），加上平面媒體報導，因應電價調漲，國巨擬適度調漲價格，早盤受此利多消息激勵，被動元件類股全面噴漲，國巨（2327）漲幅一度逾9％。
日商村田看多被動元件後勢，主要因手機、PC邁向復甦，推升其訂單出貨比（B／B），加上平面媒體報導，因應電價調漲，國巨擬適度調漲價格，早盤受此利多消息激勵，被動元件類股全面噴漲，國巨（2327）漲幅一度逾9％。
針對漲價，國巨發言管道表示，公司的訂價策略一直都是依據市場的供需來決定，若是因應台灣電價的上漲，公司會優先在改善生產效率端來相抵可能增加的電價成本。
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