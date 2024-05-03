針對漲價，國巨發言管道表示，公司的訂價策略一直都是依據市場的供需來決定，若是因應台灣電價的上漲，公司會優先在改善生產效率端來相抵可能增加的電價成本。

在野黨修法電價須經立院同意 經濟部反嗆將生三大問題
經濟部不甩決議照漲電價 柯文哲批：近乎一黨專政的心態
國會電價凍漲經部無法遵守 王美花今強調：電價有專業性
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