民進黨立委沈伯洋提出兩岸人民關係條例修正案，希望能嚴修規定，讓會接觸到國安機密的人員，包含立委去大陸要有限制，且必須在接觸黨政軍時需申報。民眾黨團今在院會提案退回程序委員會，藍白聯手封殺。對此，綠委酸「藍白爭寵搶中共第一代理人」，提案退回的民眾黨立委，就是黃國昌，民眾黨不演了。

民進黨立委郭國文表示，「藍白爭寵搶中共第一代理人」，民眾黨封殺法案讓立委聽完機密可以不受限制去大陸，最近才發生，國民黨立委黃仁聽完潛艇機密，不到一個禮拜就到大陸見負責統戰的國台辦主任，內容談什麼完全不公開。

郭國文說，就在剛剛，藍白攜手力挺這種行為，放任聽完機密的立委隨意進出大陸不受限，阻擋沈伯洋所提出，參與秘密會議的委員與中港澳人員見面應該申報，且禁止與中共黨政軍人員往來。「各位柯文哲的支持者，還覺得民眾黨真的有心保衛國家嗎？」

民進黨立委林楚茵也轟，「太離譜了，民眾黨就是傅隨組織」，上周末才發生立法委員參加完秘密會議沒多久就跑去大陸，所以沈伯洋提案要將立委、地方民代赴陸納入國安管制，法案好不容易排進院會，結果竟然是民眾黨提案退回，傻眼！

林楚茵表示，表決時，藍白果然合力阻擋法案付委，阻擋成功後國民黨更在議場內歡聲雷動，上演一場藍白合力阻擋國會改革，林酸，「大哥不做，小弟來」，民眾黨不演了，提案退回的民眾黨立委，就是黃國昌。