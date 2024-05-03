屏東縣美花阿姨（化名）獨自照顧先天智能障礙，合併思覺失調症及憂鬱症兒子阿明30餘年，兩年前因體力急速退化，一度萌生帶著兒子尋短的念頭，經過家庭照顧者支持據點協助減輕照顧負荷，才讓身心都鬆一口氣。

屏東縣政府長期照護處長陳桂敏表示，屏東縣長照服務使用者約2萬1700人，對於失能失智的家庭，除鼓勵使用長照資源，減輕家庭照顧者負擔並提升照顧品質外，縣府透過5處家庭照顧者支持據點，陪伴家庭照顧者，提供多元協助措施，照顧他們身心靈健康。

陳桂敏舉美花阿姨的例子說，美花阿姨總說「從來都不放心交給別人」，似乎親力親為才能代表她是個善盡責任的母親；直到2年前，她因年紀漸長、身體狀況因小中風急速退化，開始擔憂阿明的照顧問題，也一度萌生帶阿明一起解脫的想法。

陳桂敏表示，幸好在照顧管理專員協助轉介至家庭照顧者關懷據點，經家照專員與志工的關懷、陪伴和支持，協助連結相關資源，藉由個別心理諮商服務，穩固美花阿姨的心理健康，讓她肯定自己的「盡責」及自我價值，並學習善用長照資源，減輕照顧負荷，過去美花阿姨因長年照顧壓力，自我封閉、人際互動少，現在已會參加據點課程，且主動詢問課程辦理時間，有空時也會去參加原住民族文化健康站活動。

陳桂敏表示，屏東縣家庭照顧者支持服務據點提供長照個案家庭個別性服務，像是到宅照顧技巧指導、心理諮商服務，志工關懷服務也有團體式服務包括照顧知能訓練課程、情緒支持團體。另考量部分家庭照顧者同時照顧長照個案及身心障礙者等，因此在今年有4處據點服務對象擴充至身心障礙者及精神病人等不同類型家庭照顧者，期待透過共融式的服務，讓服務效益擴大，家庭照顧者在同1個據點就獲得多元的服務，減輕他們的照顧負荷，歡迎有需求的家庭照顧者撥打1966洽詢。