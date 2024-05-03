一位男性網友分享，他是中字輩大學畢業，考到多益考試的最高級別「金色證書」，但面試超過10家行銷公司都沒被錄取，讓他忍不住懷疑學歷和英文能力是否不再受重視？不少網友看完認為原PO搞錯重點，如果想從事行銷工作，學歷和英文水平並不是重點，而是作品集的品質。

該男網友在Dcard上分享，他是中字輩大學的文組畢業生，已考到多益最高級別的金色證書，過去5個多月以來，面試了10多家行銷公司都沒下文。他自認對工作的要求不高，只希望起薪達到33000元，即使需要加班，他也可以接受。

男網友表示，長時間的求職碰壁讓他心力交瘁，也對現在求職的情況感到好奇，懷疑現在的英文證照和中字輩的學歷是否已經毫無價值？

貼文引起網友的討論，許多人認為原PO想在行銷領域找工作，英文能力和學歷的好壞似乎並不會帶來優勢。面試官可能更關注應徵者的經驗和作品集。建議原PO重新檢視自己的履歷方向；如果自身能力與所尋求的職業不太相符，也可以考慮投更看重英文能力的職缺，這樣也許會更容易被錄取。