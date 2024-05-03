晶華表示，牛肉麵向來是台北晶華酒店的人氣美食，無論是清燉或紅燒口味，均有一定的饕客支持率。自從2012年榮獲第8屆台北國際牛肉麵節冠軍、2015年獲美國有線電視網CNN盛讚為「台北最讚牛肉麵」後，點用率更長紅至今，廣受本地及國際旅客歡迎。

晶華主廚團隊曾多次受邀前往東京、香港、北京、上海、紐約等多地客座交流，冷凍及常溫牛肉麵禮盒6年前開始在香港超市販售，今年攜手英國食品公司合作生產進軍歐洲市場，消費者可在英國的Tian Tian Market、Lingermart、Hmart等近30間當地及連鎖超市購買。

為歡慶此里程碑，台北晶華酒店1樓azie餐廳即日起至5月底集結6款牛肉麵品，推出「牛肉麵嘉年華」美食活動，Regent Gift Shop外賣櫃及「晶華美食到你家」同步推出牛肉麵系列禮盒85折優惠，電商平台及外通路9折優惠。

晶華表示，除了晶華紅燒牛肉麵、鐵人麻辣牛肉麵及冠軍清燉牛肉麵3款經典口味，並加入以新鮮花椒入饌、滋味辛香誘人的晶華花椒牛肉麵、選用牛頰、牛腩以及牛肚三個部位分別進行滷製的極致三寶牛肉麵、以及中西合併、充滿創意的帶骨牛小排乾拌麵三款新選項。