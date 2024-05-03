彰化基督教醫院與彰化縣消防局合作開發QR code 應用程式，讓救護車到院後，快速與醫護人員進行詳細的病況交接及記錄到院後的各種資訊，實施近月，發現原本需要的交接時間約為20分鐘，已快速縮短為6.5分鐘，效率驚人。

救護車到院後，需要與醫護人員進行詳細的病況交接，同時記錄到院後的各種資訊，來完成整個救護的程序，當中的內容包含病人資訊，如生命徵象、檢傷紀錄、檢傷級數、過去病史、藥物過敏史、意識狀態等，需要逐項輸入，大約每位病人需耗時20分鐘才能完成。

彰基急診暨重症醫學部主任醫師林晏任表示，該院平均每月約有1200輛救護車到院，約占全彰化縣4分之1業務量，有時救護車到院數量較多時，還得排隊進入，他從旁觀察到時間耗損相當大，也讓急診交接的時間拉長，救護車也沒辦法開走，所以常常會在車道排隊，甚至回堵。

為解決上述問題，彰基與彰化縣消防局救護科共同發展全國首創的進階版本對接程式，能自動產生超過23項資料，用鏡頭掃描輸入就完成，可生成病人專屬QR code App，同時具備醫療級個資防護功能，加速消防救護體系的運轉，並使得急診檢傷等候時間減少。

彰基急診檢傷護理人員說，只要掃描QR code後，消防人員的平板會自動導入病患的基本資料、過往病史、檢傷分類及生命徵象等至少23項關鍵資訊，省去了以往手動輸入資料的時間，以及減少手寫不清或錯誤所帶來的資料錯誤。

這套創新程式由彰化縣消防局發想後，再由彰基進一步落實與推廣，近期也將無償將原始程式碼提供給全國急診室、各縣市消防局來使用。