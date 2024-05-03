民進黨立委沈伯洋提出兩岸人民關係條例修正草案，限制接觸國安機密人員、包含立委在內，赴陸有所限制；民眾黨團今（3）日於立院院會上，要求該案退回程序委員會，最後藍白聯手通過表決。民眾黨立委陳昭姿於院會前解釋稱，該修法內容粗糙，且執行上存疑，她並批，執政黨若容易雙標、昨是今非，是否有天淪為在野黨，又要再度提出不同修法？

陳昭姿說，民進黨立委提案有關修正兩岸人民關係條例的修法，限制對象包括各層級民代，乃至於各層級行政官員，相當粗糙。她也酸，民進黨內部成員對於這樣的修法是否有一致的認同？

陳昭姿進一步指出，經濟部長王美花擔任智慧財產局長時，曾多次赴陸交流，林佳龍擔任台灣智庫董事長時，也多次赴陸參訪，且擔任台中市長時也高喊說希望兩岸多交流，更不用說鄭文燦到澳門喝酒作樂，然後還有趙天麟擔任立委時也到對岸參訪。

陳昭姿說，立法時機、動機非常重要，但執政黨有很多的昨是今非，像是她一直無法理解，為什麼當年萊牛有毒，萊豬卻不毒？又像是近日綠委范雲也提出立委行為規範，但me too跟性騷擾案是現今才發生的嗎？為什麼執政黨自家人在做這些事時，不提出相關修法方案？直到對立政黨有相關行為才提案。

陳昭姿表示，她最痛恨的是雙重標準跟言行不一，而民眾黨對於修法提案內容粗燥，以及是否能執行，感到有疑問。而且如果根據執政黨過去容易昨是今非的做法，是否當執政黨淪為在野黨時，又要再度提出不同的修法？