清華大學南大校區1名女學生，日前在返回學校過程中，遭陌生男子跟蹤、搭訕，男子向女學生攀談，詢問「現在幾點？可不可以幫我找住的地方？」女學生不理會直接離開並報警，但仍受到不小驚嚇；警方表示，男子到派出所說明表示只是單純問路，經查男子行為未觸法，當場告誡不得再犯。

市議員劉康彥指出，日前他接到家長陳情，女兒就讀清華大學南大校區，卻在回學校的路上被陌生男子跟蹤、搭訕，女兒自外縣市搭火車回到新竹，出站後左轉沿中華路步行，穿越竹蓮地下道，再沿興竹街（鐵軌旁）往振興陸橋方向前進，被舉止怪異的男子攀談。

劉康彥說，據當事人的說法，這個男子先跟蹤另1位女生，直到和她擦身而過才被鎖定，該男子可能是隨機針對獨自夜歸的女生攀談。而且該男子問她：「現在幾點？可不可以幫我找住的地方？可不可以讓我跟你走到學校？」還好女學生非常機警，完全不理會，直接快速離開，並前往派出所報案。

劉康彥表示，接到陳情後就與市議員施乃如向警局查證及了解，並確認清大南大校區及振興陸橋周邊的監視器是否正常運作。據警方提供的資料，興竹街（新竹國小周邊）、南大路（清大周邊）合計有34支警用監視器，畫面也都正常，已進行後續偵辦。

對此，警方表示，女學生到派出所表示，遭1男子問路後，跟隨至校園後離去。經派出所調閱周邊監視器，發現該男子走在女生後方，期間未與女學生有任何交談及肢體接觸。積極查訪後，該男子已配合到派出所說明，表示是單純問路，無其他不法企圖，經查男子行為未觸法，警方當場告誡不得再犯。

警方也呼籲，女性同學夜間外出最好兩人同行，如有陌生男子搭訕，可撥打110，警方會立即到場提供協助，並加強該處巡邏及守望勤務。