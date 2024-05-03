【全程字幕】女婿涉詐當車手余天稱不知情 徐巧芯：民進黨邏輯還在嗎？ @ChinaTimes

余天二女兒余苑綺在2022年癌逝，享年39歲，她小4歲的丈夫Gary（陳鑒）2日傳出被新北市海山分局依詐欺罪嫌逮捕，疑似是車手頭，手下擁有一批車手，被移送新北地檢偵辦被收押。對此，同樣發生親戚涉詐的國民黨立委徐巧芯表示，「我不會用政治打擊的態度看待，我不需要跟民進黨一樣因為政治而噁心。去不合理的去傷害余天，或者是他家人。因為我們與民進黨的格局是高下立判的」。

徐巧芯今（3）日在臉書發文表示，她相信余天對女婿詐騙是不知情的，而且知道後一定很傷心，畢竟還有兩個小朋友。對余天家庭來說，發生這樣的事情也只能本著守法態度，依法該關就關。「在這件事情上面我不會用政治打擊的態度看待，我不需要跟民進黨一樣因為政治而噁心。去不合理的去傷害余天，或者是他家人。」

余天。（中時資料照）

若以民進黨近期對她的標準「連連看」，徐巧芯也問，「這個陳先生，曾經跟蔡總統同台過，難道我能說他們勾結嗎？難道我要沒憑沒據懷疑余天事前知情嗎？要批判余祥銓切割嗎？要質疑余天與女婿有沒有金流嗎？要要求檢調去查他們是不是詐騙世家嗎？余天罵女婿無恥，是冷血無情嗎？ 黃捷認為余天德不配位嗎？」

徐巧芯強調，上述的答案，她的答案都是否定的。但按照民進黨的邏輯，都是肯定的。這一記大大的迴力鏢，只不過是呈現這一整個禮拜，明明不是她涉案，卻加諸在她身上那些不合比例的攻擊有多荒謬而已。

徐巧芯說，面對余天家裡發生這樣的事情，她不會、也沒有打算因政黨立場的不同，去對他做惡意的抹黑攻擊或擴大解讀，「因為我們與民進黨的格局是高下立判的」，這些日子以來，那些綠媒的的所作所為，不過是讓大家看到一場政治鬧劇。而她，還是健康、快樂、陽光的在立法院裡面問政。為人民發聲、揭弊、爭取權益。仍然是大家認識的那個「生死看淡，不服就幹」的徐巧芯，可能還變得更強大了呢。謝謝綠營給她的鍛鍊，來吧，繼續勇往直前！