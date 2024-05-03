台化第一季營收季減少4.2%，SM、丙酮、PS及ABS等產品因同業減產或需求改善，售價略有提升，惟春節假期影響，客戶需求減少，加上寧波PX為配合PTA擴建而減少外售，導致銷量有所下滑。營業利益單季由盈轉虧，主因油價及原料成本上漲，加上春節期間產銷量減少，產品利差縮減所致。業外方面，轉投資收益增加，加上認列2.5億元匯兌利益；整體稅後獲利15.2億元，單季稅後EPS為0.26元。

展望第二季，台化受惠於市場秩序略有改善，加上持續調節產銷及產品外銷市場，還有價格上漲有望受惠低價庫存利益，法人預估，台化第二季獲利將相較第一季成長。只是，因為近年來由於大陸產能持續投放，台化相關產品面臨較大供給過剩壓力，導致利差難見明顯改善，故台化2024年獲利恐相較2023年衰退，惟第一季為全年獲利低點。

台化認為，第二季屬傳統旺季，今年雖然市場不會有太好的表現，不過仍然值得期待，預估4月合併營收會優於3月，第二季合併營收優於第一季，售量及售價都有改善。

台塑四寶將在5月7日公布4月營收表現，屆時也會對第二季、第三季營運做出詳盡展望。