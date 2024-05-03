民進黨立委沈伯洋等人提案修「兩岸人民關係條例」，要求接觸到國安機密的立委去大陸要經許可，接觸大陸黨政軍也需申報，民眾黨團今（3日）在立法院會與藍營聯手封殺，退回程序委員會。沈伯洋批，民眾黨為虎作倀，認識民眾黨團總召黃國昌這麼久，「沒有想過他是這種人」。

沈伯洋說明，該案就是關於立法委員或者涉及國家機密的人員去中國，不是說不能去，但他必須要先經過許可，如果有接觸到中國黨政軍的人員，要做報備，就這麼簡單的一個法案，在兩個禮拜前他們在程序委員會把他擋下來，結果這個禮拜他們要擋的時候人數不夠，因為他們人沒到齊。

他說，結果他們竟然在程序委員會要交付委員會時，再度退回程序委員會，重點是照理說這應該是國民黨會提的事情，結果竟然是民眾黨提議要退回程序委員會，藍白有意見可以到委員會慢慢討論，「民眾黨這樣真的是為虎作倀，『傅隨組織』」。

沈伯洋說，黃國昌自己認為國家安全那麼重要，結果他竟敢做這樣的事情，幫國民黨把這個案子退回程序委員會，想都想不到這種事情會發生，「我認識國昌老師那麼久了，沒有想過他是這種人」。