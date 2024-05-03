雲林地檢署魏姓男檢察官，因為愛慕新調來雲檢的女書記官，以各種理由送她小禮物、藉故攀談、假日期間不經意出現在她加班的辦公室，令她不堪其擾；該書記官報告直屬的檢察官後，魏姓檢察官仍無法約束自己，不時在刷卡處堵人、地檢署內部跟蹤、尾隨、以LINE傳送訊息超過半年，雲林地檢署以違反跟蹤騷擾防制法提起公訴。

雲林地檢署今（3日）發布新聞稿指出，魏姓檢察官2008年分發至雲檢迄今，負責公訴業務；被害人A女是該署書記官，於2021年3月調入雲檢，配屬某偵查檢察官，負責紀錄業務迄今。

雲林地檢署表示，魏姓檢察官在A女任職該署後有好感，產生追求之意，自2022年間起假借各種理由贈送物品、藉故接近攀談，但A女感到甚為困擾。A女所配屬檢察官察覺有異，確認A女無意願與魏某交往後，出面制止魏，請他不要再接近A女。

不過魏某不聽勸告，明知A女已拒絕追求，竟自2023年6月間起到今年1月22日，反覆地、持續地於上班前到差勤刷卡處堵人，或於雲檢內部跟蹤、尾隨騷擾，一再以通訊軟體LINE傳送訊息，導致她心生畏懼，影響日常生活及社會活動。

魏某對女書記官疑似有性騷擾等不當舉措，雲林地檢署主任檢察官獲悉後，今年1月24日陳報檢察長，隨即依據性別平等工作法等規定立案進行調查，並對女書記官進行關懷協助措施，告知她依法可以提出性騷擾申訴及跟蹤騷擾防制法之刑事告訴。

雲檢指出，A女今年2月1日對魏某提出性騷擾申訴及跟蹤騷擾的刑事告訴。性騷擾申訴部分，雲林地檢署成立性騷擾申訴處理調查小組，4月12日完成調查，提出書面調查報告，4月23日召開性騷擾申訴調查會議，做成性騷擾申訴成立之決議。

刑事部分，經偵查終結，雲林地檢署亦認為魏某違反跟蹤騷擾防制法第18條第1項之跟蹤騷擾行為罪嫌，4月29日提起公訴。

雲林地檢署指出，檢察長在第一時間知悉此事後，即對魏某提出告誡，並立即展開調查，調查完畢後依申訴處理調查小組建議，命魏某以書面保證不得再對A女為任何接觸及跟蹤騷擾行為，且不得對A女及協助調查此案者為報復行為。

檢方說，為強化魏某性別平等意識及人際關係敏感度，並命魏某接到雲檢通知日起1年內，應接受性別教育課程6小時，及自費進行心理諮商12小時。

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