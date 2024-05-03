高雄市三民區1日發生一件砂石車輾過婦人的死亡車禍，沒想到高雄醫學大學附設紀念中和醫院竟有工讀生將此事以戲謔口吻發上Threads平台上，內容更提到許多不堪言語，例如壓爛的腿肉末有點像肉燥飯，但看完很餓超想吃東西等戲謔言論，發文這發現流量不錯後還在底下留言「原來大家很喜歡這種脆（Threads），我以後多分享」。高市衛生局表示，疑有違反醫療法規定，將約談當事人陳述意見。

此工讀生將新聞貼出，發表戲謔言論，包括「右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯，對不起），腸子跑出來，他們還跟他用盧卡斯（CPR機器）欸」，「問護理師學姊，不會邊壓器官全被壓出來嗎？學姊回應，其實會欸，血全部都流乾了。但我看完照片肚子很餓超想吃東西，完全不影響食慾，我怎麼可以冷血這樣，聽說他的家屬哭很慘，希望他們不要太難過」。

此文被轉發到Dcard上後，網友直指「醫院工讀生公開戲謔死者沒問題嗎？」認為文中直接點名新聞，一絲尊重都沒有，甚至還因此得到流量很開心」，下面留言一片罵聲。

對此，高醫表示，經查發文的是負責急診傳送業務的工讀生，此事急診部主管已經與工讀生訪談過，亦請工讀生刪除留言。也已呈報院方首長進行後續處理。

衛生局則表示，本案疑有違反醫療法相關規定，衛生局依法定程序調查並約談陳述意見。