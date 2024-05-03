高市府青年局連續4年舉辦「職對你有港覺」系列活動，秉持培育專業技術人才與促進青年就業目標，協助青年學子從相關職場體驗活動中了解未來職場環境及運作模式，探索職涯方向及縮小學用落差，本年度計畫即將開跑，首場無人機應用科技的職場體驗將於5月9日在高雄美濃登場。

高市府青年局長張以理表示，「大港青年職涯發展暨產業導航計畫－職對你有港覺」結合學校及產業三方合作，從在校學生扎根，配合學生的就讀科系、人格特質及興趣，以適性測驗、產業職人課程、職場體驗或企業參訪及職涯講座等活動，讓學生了解高雄產業現況與發展，為將來就業做準備。

青年局指出，前3年參與該計晝的高中職及大專院校學員累積超過1500名，參與學員多數給予計畫正面肯定，其中，高雄科技大學人資系李同學表示，「職對你有港覺」計畫讓她在求學過程中了解自我人格特質，在參與產業職人授課及企業參訪後更清楚了解職業需求、產業趨勢，因此篤定了自己未來的職業目標，獲益匪淺。

今年度「職對你有港覺」計畫首場職場體驗活動將於5月9日開跑，規畫帶領學員前往美濃區「豪用無人科技股份有限公司」，了解無人機產業概況趨勢、運用在農業的應用及體驗農業灌溉操作等；另於5月25日在高雄市立圖書館總館，由大嘻哈時代主持人「美麗本人」分享自己如何在求學、工作的過程中找人生方向，以及在斜槓饒舌歌手、音樂製作人、主持人及Youtuber這幾個身份中取得平衡。