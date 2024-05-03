貴婦奈奈婆婆涉及宗教團體詐欺400萬，遭士檢限制出境。（郭吉銓攝）

因400萬宗教詐欺案遭通緝，貴婦奈奈（本名蘇陳端）男友母親黃林麗真，今天（3日）搭機返台便在桃園機場被攔下，隨後送往士林地檢署訊問，黃在應訊時眼眶泛紅，指出逃很無奈，這次是為了照顧90多歲的母親，所以決定回來，因黃林麗真與2億診所吸金案無關，士檢訊後已將她無保飭回。

黃林麗真為「福智佛教團體」成員，2011年8月基於詐欺取財犯意，向陳姓被害人表示，要為福智佛教團體接班上師，建造在台灣的住所，因黃是丈夫是台大名醫黃立雄，陳不疑有他，在桃園市某超商，面交1張面額400萬的本票給黃。

陳後來發現黃女並未替上師找住處，在2018年提出詐欺告訴。士林地檢署偵查時，黃林麗真早已和丈夫、兒媳等人潛逃出境，於2019年10日發布通緝，黃林麗真3日返台隨即遭到逮捕，並送往士林地檢署歸案。

黃林麗真因長時間搭飛機，應訊時表情疲憊黯然，她在應訊時眼眶泛紅，強調這次回來主要是為照顧母親，對丈夫、兒子的診所並不知情。

對所涉的詐欺案件，黃林麗真主張她已陸續還款235萬給陳，但陳卻有另外計算利息的方式，導致雙方對還款數目有歧異，她希望能繼續溝通解決，士檢在訊問後諭令無保飭回，但限制黃出境、出海。