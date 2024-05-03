一名李姓男子在就讀某國立大學期間，被控在學校女廁所更衣室、某KTV店廁所，裝針孔攝影機偷拍17名被害女性如廁畫面及隱私部位。李男先前已有與部分被害人和解，表示很後悔，「我很對不起她們」，希望判刑讓被害者心理好過一點。法官考量李男犯後態度良好，全力配合調查並認罪，依妨害秘密等罪判處應執行有期徒刑1年，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，李男當時19歲，涉嫌在2019到2020年間，於某國立大學、某KTV店女更衣室、女廁所等地點，以針孔攝影機偷拍被害女子如廁及身體私密部位畫面。

後經新北市警局金山分局調查，報請基隆地署指揮搜索李男住處，當場查扣iPhone12 mini手機1支、針孔攝影機2台及筆記型電腦1台，並清查被害人共17名女子，均提出告訴，而其中15位不願意和解。

法院指出，李男針對偷拍全部認罪，表示以後不會再做，很後悔，他有先與部分被害人和解後，仍有被害者家屬說在網路上發現被偷拍的影片，他曾經猶豫，最後還是選擇誠實認罪，因為良知跟同理心沒辦法被害人說謊。

李男強調，他真心想下架那些影片，把傷害降到最低，對不當行為都坦承，也知道行為不正當，且觸犯法律，日後一定會真心悔改不會再犯，也希望對於他的判刑，可以讓被害者的心理可以好過一點。

法院表示，李男未經17名被害女子同意，利用針孔攝影機拍攝她們更衣、如廁及身體隱私部位，屬無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位，獨犯刑法第315條無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪。

最終法官審酌李男因犯後有悔意，依照刑法合併共獨犯5罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑1年，可易科罰金。也盼李男確實深切體悟自己行為之違法不當，悔思己過，日後不要再重蹈覆轍。

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