這些學生示威群眾的訴求包括加薩立即停火，以及學校從支持以色列政府的公司撤資。

拜登周四在白宮發表談話：「美國人有抗議的權利，但沒有造成混亂的權利」。

隨著各大新聞網連日播放席捲全美的校園騷亂事件，對拜登如何處理此事的批評聲浪也日益升高。拜登主要都是交由其發言人發表評論。

這位正尋求在11月贏得連任的民主黨總統顯然步步為營，誰也不想得罪，他在譴責反猶太主義的同時，也表明支持美國年輕人抗議的權利。

拜登表示，和平異議對民主至關重要，但絕不容許暴力。破壞財產不是和平抗議，這是違法行為。破壞公物、擅自闖入、打破窗戶、關閉校園、強迫取消課程和畢業典禮，這些都不是和平抗議。美國不是一個壓制批評者的獨裁國家，但「秩序必須勝過一切」。

當被問及州長是否應在必要時召集地方武裝部隊「國民警衛隊」恢復秩序時，拜登明確表示：「不應該」（no）。此外，在回答記者提問時，拜登表示，這些校園抗議活動並未迫使他重新考慮其中東政策。

即將代表共和黨回鍋參選美國總統的川普日前抨擊拜登對全國各地爆發的學生示威活動充耳不聞，並讚揚紐約執法單位強力驅散和拘捕在哥倫比亞大學的抗議群眾，「警察進來後，2個小時內就結束，這是一件很棒的事，堪稱紐約最讚」。