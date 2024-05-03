為了挽救血汗醫療的悲歌，國民黨立委提出修法改善健保點值。國民黨立委3日齊聲於國是論壇痛罵。立委張嘉郡批，準總統賴清德選前亂開支票，選後被自己人打臉，不僅讓國人的醫療打折，也踐踏醫護的基本人權。立委陳菁徽表示，健保點值打折就是人民健康打折。「薛瑞元部長，怎麼沒看到你像嗆國民黨立委的方式嗆賴清德？」

衛福部長薛瑞元昨日答詢時反對國民黨立委所提《全民健康保險法第六十二條》修正草案，張嘉郡今日上午在立法院國是論壇發言痛批，賴清德選前高喊健保點值1.1元的支票，被自己人打臉，正式宣告跳票，「薛瑞元部長，怎麼沒看到你像嗆國民黨立委的方式嗆賴清德？」

張嘉郡表示，薛瑞元口中的World CEO公布2024年擁有最佳醫療保健體系的國家醫療體系第一名，也被台大醫院院長吳明賢打臉說「是用血汗醫護換來的」，國民黨團修法保障健保點值不低於1元，就是要保障醫療院所的付出，給予相對應的回報。

陳菁徽也說，醫療人員秉持著醫者初心，以往拿到的健保點值給付長期以來基本落在一點0.9元，也都默默地吞忍，但自從後疫情時代到來，健保點值一路跌到「0.7、0.8」元，對於面對通貨膨脹、醫護人力銳減等因素的醫療院所，我們的各項健康指標（癌症五年存活率／健康餘命／新生兒死亡率）遠遠輸給日本韓國，人民健康因此打折。

陳說，國民黨首要任務就是保障健保點值至少1點1元，然而，昨日薛瑞元面對質詢時，卻擺爛，認為與任期僅不到20天的他毫無關係，他既沒有資源也沒有人力能夠處理。甚至在書面報告製造人民與醫護的對立。

陳菁徽痛批，前瞻計畫8400億，投資綠能9000億，投資人民健康推三阻四，藉口一大堆。薛瑞元不但狠狠打臉賴準總統選前政見，還好意思拿台灣醫療服務第一名出來說嘴。

張嘉郡表示，她呼應醫界出身的立委陳菁徽的主張，健保點值打折就是讓人民健康打折，醫界秉持醫護初心，長期以來默默吞忍，又遇到疫情、通膨，以及醫護人員銳減等，讓台灣的五年內癌症存活率、健康餘命、新生兒死亡率等各項健康指標都遠遠輸給日、韓等鄰國，呼籲政府應該正視此問題。

張嘉郡說，更令醫界感到寒心的是，薛瑞元身為醫師背景的部長，不願捍衛醫界的醫護品質，面對不斷出走的醫護人員，不願照顧其基本人權，也不願為國人健康投資，她強烈要求給予基層醫事人員相對應的回報。