余天女婿當詐團「收水手」 ，不法所得數約有10萬元。（圖 / 海山警分局提供）

新北市海山警分局文聖派出所，本周二（4月30日）偵辦詐欺案件時，設計一場甕中鱉，指導受害者陳姓男子如約面交，當場逮捕李姓車手，並循線前往板橋捷運站地下通道，將蔡姓收水手以及陳鑒壓制逮捕。據了解，陳鑒落網時神情錯愕，緊接竟向現場員警曬出余天特助名片，不斷喊冤，「我只是投資虛幣，沒有犯法。」不過由於罪證確鑿，警方仍依詐欺、洗錢罪將他帶回偵辦，檢方聲押禁見獲准。

警方調查，板橋一名陳姓男子今年2月因為臉書投資的廣告，而加入LINE投資群組，陸續面交至少5次以上，共計交出600萬元新台幣。期間，陳男遲未獲利，開口詢問時，卻被對方諸多藉口再三迴避，驚覺受騙後隨即報案求助。

海山警分局獲報，指示陳男4月30日假裝配合與詐團面交取款，第1名車手李男上午9時在板橋區民治街落網；警方向上追溯，分別於當日10時、中午12時陸續將陳男、蔡男當場壓制帶回；而陳男被逮時，更一度曬出「余天辦公室特助」的名片，不斷強調自己只是投資虛幣，沒有犯法。

據悉，陳鑒疑因在家族的建築公司收入不足5萬元，入不敷出，故於數月前透過網路求職加入詐騙集團，擔任「收水」角色，每天工作係向車手收取詐騙被害人的贓款，每單金額約200萬到300萬元，1天約收取5單，每單他可抽取2％佣金，估計不法所得數十萬元，但陳鑒否認。

警方訊後依詐欺罪嫌及違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》將陳鑒移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。