藝人余天的女婿Gary（陳鑒）涉嫌詐欺罪被收押，震驚外界。余苑綺生前曾受訪透露丈夫的工作，也分享得過產後憂鬱症，跟老公鬧到快離婚。

陳鑒疑似是詐騙集團車手頭，手下擁有一批車手，上月30日行徑可疑，遭新北市海山警分局幹員逮捕，從身上查扣200餘萬元剛收回的贓款，陳鑒趕緊掏出余天特助的名片，否認從事非法勾當。余天得知後相當氣憤，大義滅親痛罵：「要關多久就關多久」，今將和李亞萍一起將孫子女帶回。而據他了解，陳鑒在媽媽經營的建築公司就業，但常在晚上工作，他和女兒都覺得很怪，余苑綺甚至常為此事動怒。

余苑綺氣頭上時，曾動念要跟陳鑒離婚。（圖／余苑綺臉書）

根據《壹週刊》報導，余苑綺生前受訪時表示丈夫的工作是承包政府標案建商。此外，她分享生下女兒後，曾產後憂鬱症爆發，不滿丈夫帶朋友探望她後就離開，沒花時間陪伴母女倆，狂罵：「你有生小孩嗎？除了授精過，你有做什麼嗎？你會生嗎？你會痛嗎？你要擠奶嗎？」

不過，陳鑒搞不清楚頭緒，再度踩中余苑綺的地雷，逼得她脫口氣話：「離婚啦！你不要跟我搶小孩」，最後陳鑒終於明白老婆在意的點，哭著認錯，夫妻倆才和好。

陳鑒被捕時很狼狽。（圖／海山警分局提供）

余苑綺2017年和陳鑒先有後婚，李亞萍當時讚賞女婿不會油腔滑調、做人實在、細心，且不曾和余苑綺吵過架，余苑綺生前也公開甜讚陳鑒很會包容她。余苑綺2022年癌逝時，陳鑒深情地發文：「老婆！！謝謝妳這幾年的陪伴，妳所交代的事情我會去完成，我也會好好照顧小孩，希望妳能沒有牽掛的離開（再也沒有病痛折磨著妳），最後我只想跟妳說我真的好愛好愛好愛妳～！」，並PO在病榻旁握著余苑綺的手的照片；想不到才過2年，陳鑒從好老公變成詐欺嫌疑犯，令人不勝唏噓。