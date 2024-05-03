民進黨立院黨團日前針對香港政府通過香港基本法第23條立法一事，提案聲援香港民主，建請立院公決，給予港人協助，並於今（3）日列入院會討論事項。但民眾黨立委林憶君批評，民進黨團提案未提如何完善法規，難道民進黨口中的撐香港只是嘴上說說？陸委會應完善法規明定標準，撐香港絕不能打假球。民眾黨團總召黃國昌也說，針對民進黨所提的決議，民眾黨會透過修正動議進一步補強。

林憶君表示，自從2019年開始，北京當局打著維護國家安全的名號，聯手香港政府陸續通過逃犯條例、國安法等，讓國家機器可以肆無忌憚地侵害人權，打壓民主自由也越來越變本加厲。

林憶君提及，民進黨說會為中國、香港受迫害的政治難民，撐起自由民主保護傘，可是到目前為止，台灣仍然沒有一部完整的法令，為庇護政治難民提供完整的法源依據。

林憶君批，民進黨已經執政8年，到現在還是用專案處理的方式逐案審查，不但缺乏了系統性的法源標準，行政裁量權更是過於模糊；根本沒有一套完整的標準，去判定是否要接納這些香港人。

林憶君說，根據我國現行法律規定，港人來台有兩條路，第一是以投資方式移民來台，但該方法對沒有財力的香港人根本行不通；另一條路是依照香港澳門關係條例，以專業處理的方式來尋求政治庇護，但對於認定標準，以及如何提供協助，內容根本是一片空白，所以大部分尋求庇護的香港人都前往歐美。

林憶君表示，民進黨立院黨團在院會的提案，對於如何提供完善的庇護香港人的法規、減少行政院裁權的模糊空間，都沒有提，難道民進黨口中的守護台灣、撐香港，其實只是嘴上說說、作秀演戲而已嗎？

林憶君強調，民眾黨認為撐香港絕對不能打假球，陸委會一定要訂定完善法規，減少行政裁權的空間，明定相關的認定標準，以及為香港人、香港難民真正做好完善的後續安置措施，這才是真正的撐香港。

黃國昌則說，針對民進黨所提的決議，民眾黨會透過修正動議進一步補強，民眾黨當然反對中共把手伸到香港打壓人權，但也認為，民進黨政府撐香港不要淪為政治操作，口惠而不實。