尿路結石是泌尿系統常見疾病，林口長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦表示，隨著天氣逐漸炎熱，尿路結石的就診人數也明顯增多。其中他特別點名，廚師是尿路結石的好發族群；另外，具備家族史、處於特定生活環境，以及愛喝含糖飲料等民眾，也值得特別注意。

醫師侯鎮邦在個人YouTube頻道拍片分享，若從他的臨床經驗來看，廚師是尿路結石的好發族群，由於其工作環境炎熱，再加上忙到沒時間補充水分，也沒辦法經常跑、跳，僅於平面上活動，因此非常容易得結石。

侯鎮邦進一步說明尿路結石常見3類高危險群，首先是基因，他提到，在診間常遇到尿路結石的患者，其父母、兄弟姊妹往往也都有結石，此類人要特別注意，未來的後代，很可能也是尿路結石的高風險群。

其次是生活環境，侯鎮邦說，若工作或居住的地方處於非常高溫的環境，如上述所提及的廚師，或是鐵匠、常在工地建築的工人等，不同於經常跑跳的運動員，即使容易流汗，也會記得補充水分，但此類人容易因過於忙碌而忘記補充水分。

最後是飲食習慣，侯鎮邦提到，有研究顯示，愛喝手搖飲料、含糖飲料者是結石好發族群，因此最好少碰這些飲食，就能降低得到尿路結石的風險。

侯鎮邦說，從診間觀察，不少結石患者都有肥胖的特徵，因此當許多人詢問如何避免結石發生時，他就會建議應採取減重、增加水分攝取，以及進行適度運動，如跳繩、跑步、跳舞，都是很不錯的預防之道。