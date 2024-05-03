台海關係備受國際關注，日前美國國務院亞太助卿康達表明美台對台海和平穩定的共同承諾，大陸政協主席王滬寧則稱兩岸問題以和平方式解決基調不變，行政院副院長鄭文燦3日說，美方呼籲表達了對民主的支持與對賴清德兩岸主張的肯定，並認為陸方若想和平，應減少灰色地帶的軍事威脅活動。

準總統賴清德520將就任，康達日前提到已清楚向北京表明，不應利用520就職典禮前時間採取行動，加劇緊張局勢並破壞和平穩定，就職典禮後也不該採取這類措施，並認為賴清德在選後表明美台對台海和平穩定的共同承諾，發言「非常負責任」。

鄭文燦3日赴台中視察在媒體聯訪時指出，賴清德在當選感言提到總統必須要維護台海的和平，會秉持中華民國憲法的規定，不卑不亢維護現狀，是賴非常清楚的表述，雙方沒有理由在520之前升高任何衝突、對抗，也對台海的和平穩定沒有幫助。

另，國民黨立院黨團總召傅崐萁等17位藍委於4月27日赴陸與王滬寧在北京會面，王滬寧會中強調，兩岸問題以和平方式解決基調仍然不變，兩岸沒人想打仗，也沒有所謂攻台時間表，就是好好交流。

對此，鄭文燦說，兩岸能朝和平對話、對等、互惠的方向前進，是大家共同期盼，也符合兩岸的共同利益。他話鋒一轉，要尋找雙贏，軍機就不要愈飛愈近，也不要造成台灣對於大陸長期作為升高彼此的不信任，他認為責任在陸方，若希望兩岸能夠更和平更穩定，陸方應減少在灰色地帶的軍事威脅的活動。

媒體也問對國民黨呼籲中央重視兩岸詐騙、能源政策等，希望520後賴清德總統可以赴立院國情報告，建立憲政慣例看法？鄭文燦說，總統按照憲法的規定到立法院發表國情咨文，主動權在立法院，希望按照憲政的機制進行。