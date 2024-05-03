立法院院會今（3）日表決大戰，國民黨團提案，將黨團版本《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案抽出，逕付二讀，對此，民進黨立院黨團批評，行政部門願意做政策利多，但國民黨為了割稻尾，急迫只讓藍白的案子可以逕付二讀，民進黨37名委員的提案被閹割了。

民進黨立委張宏陸指出，關於《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》修正草案，裡面有很多內容沒有被抽出來，國民黨僅抽出藍白的提案，讓法案變得殘破不堪，這樣的法案是合乎台灣需要的嗎？他們想要抽出來「割稻尾」，還有37個立委提案都不被討論，其實很痛心，立法院都變成立法局了。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，願意優惠村里長慰問金和助理幕僚的薪資，這是行政部門願意做的政策利多，國民黨為了割稻尾，急迫只讓藍白的案子可以逕付二讀，她自己非常早就提案，也被閹割了。

民進黨立院黨團總召柯建銘說，今天最大的苦主是台灣人民，這樣的行徑就好像在審查國會改革法案一樣，最後就是他們來割稻尾。