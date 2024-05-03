美股昨日受到高通、輝達、亞馬遜、美光、蘋果等個股強勁反彈帶動大漲，台股今天受到鼓舞，多頭振奮，指數直接跳空大漲，一早最高攻上20,521點勁揚近300點，不過，衝高後逢高賣壓不輕，指數一路壓回至20,348點、下殺超過170點，隨後回穩至20,400點上下。
至11點半過後，台股成交值已超過2,700億元，市場推估今天量能可望超過4,000億元至4,100億元；台股今天收周線，有機會收連二紅。
美國聯準會（Fed）主席鮑爾又唱高「鴿」，美股四大指數昨天同步收漲，費半指數勁彈2.17％最多，台積電ADR大漲0.78％，台股AI股重新補血復活，台積電（2330）、聯發科（2454）及鴻海（2317）等大權值股，今（3）日齊步走揚，至近午盤台股大漲逾150點，成交值估計可達4,100億元以上。
美股昨日受到高通、輝達、亞馬遜、美光、蘋果等個股強勁反彈帶動大漲，台股今天受到鼓舞，多頭振奮，指數直接跳空大漲，一早最高攻上20,521點勁揚近300點，不過，衝高後逢高賣壓不輕，指數一路壓回至20,348點、下殺超過170點，隨後回穩至20,400點上下。
至11點半過後，台股成交值已超過2,700億元，市場推估今天量能可望超過4,000億元至4,100億元；台股今天收周線，有機會收連二紅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。