美股昨日受到高通、輝達、亞馬遜、美光、蘋果等個股強勁反彈帶動大漲，台股今天受到鼓舞，多頭振奮，指數直接跳空大漲，一早最高攻上20,521點勁揚近300點，不過，衝高後逢高賣壓不輕，指數一路壓回至20,348點、下殺超過170點，隨後回穩至20,400點上下。

至11點半過後，台股成交值已超過2,700億元，市場推估今天量能可望超過4,000億元至4,100億元；台股今天收周線，有機會收連二紅。