準總統賴清德520將上任，國民黨智庫3日提出30項具體主張。其中立委翁曉玲指出，當人民法感情還沒達到可接受的情況下，廢除死刑並不一定是進步的立法，並強調死刑不是普世價值，更不是國際公約所強制要求。經濟面向，國家政策研究基金會經濟財政組召集人林祖嘉，提出三點訴求，能源永續、物價穩定與租稅公平。

國家政策研究基金會於3日舉行「520新政府新期待，別讓人民受傷害」記者會，國家政策研究基金會董事長朱立倫、立委柯志恩、翁曉玲、陳永康、葛如鈞出席。朱立倫表示，17天後新階段，520是重要的轉捩點，到底準總統賴清德要不要解決人民所擔心、不滿的問題，是民眾共同疑問。

柯志恩表示，網路討論聲量最高的十項民怨包括：廢死議題、兩岸關係、國會改革、網路詐騙、能源政策、教育改革、通貨物價、年金改革、住房政策及空氣汙染。其中廢死議題負面聲量高達88.7％，在兩岸關係方面，顯示有65.4％的民眾表示不滿；網路詐騙方面，有65.2％對台灣2023年被詐騙金額高達88.78億元表示不滿。

死刑存廢問題，翁曉玲表示，國民黨在419提出法庭之友意見書，強烈表達死刑制度在還沒經過立法院修法廢除之前，死刑制度是合憲合乎司法正義的法律制度，不宜貿然宣告死刑違憲，並強調死刑不是絕對普世價值，更不是國際公約強制要求。

翁曉玲呼籲，大法官要接地氣、體察民意也不要擴權取代立法權，指出死刑在存廢問題在我國持續多年，長期主流民意維持現行死刑制度，然而法務部目前不執行等同實質廢死，翁指出，廢除死刑不是進步的立法，尤其是當國民感情還沒達到可接受廢除死刑的時候，呼籲應借鏡美國經驗，尊重權力分立、立法和民意態度。

面對台海軍事緊張，國家安全組召集人陳永康表示，國民黨在下會期將推動制定《國家安全戰略法》，成為指導國家政策發展與運用的工具，建立從上到下的最高政策指導，並建立跨部會協調，整理與整合有限資源的危機處理能力，達成國家安全目標。

經濟財政面向，林祖嘉提出，能源永續、物價穩定與租稅公平。首先能源永續，主張核電延役，修正《電業法》，盡速通過核電延役相關法令，及時調整能源政策。次之，修正《中小企業發展條例》、《證券交易法》等相關法案，鼓勵企業加薪；修正《所得稅法》，課徵富人稅並減輕年輕人與中低收入族群的負擔。第三項主張盡速修訂《財政收支劃分法》，以制度性方式移轉部分財源到地方，並指出2023年全國總稅收來看，中央統籌分配直轄市、準直轄市及縣（市）財源大約可以增加5000億元。

教育方面，教文體育組召集人陳學聖表示，高教不能只有退場機制，必須要有「重生」機制，當前大專校院退場傷害最大的就是師生，近年來僅有10位退場學校教師留在學術界，安置後學生的退學率又比一般大學生高3.6倍。陳呼籲，教育部應召開教育國是會議。

在文化方面，陳學聖表示，已成立文化藝術監督聯盟來監督相關政策，呼籲新政府應停止當前「燒錢大內宣」的模式。體育方面，我國運動產業產值占整體產業比重，輸給中國大陸及韓國，需要有效提升，因此不能只有體育，還要發展成「運動」，智庫將與黨團共同推動體育署升格，以讓運動產業蓬勃發展。