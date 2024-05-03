有關聯合報原以「蔡總統一見面就要談NCC人事明講『我要提名』」為標題報導，總統府發言人林聿禪今表示，聯合報以不實敘述作為標題進行報導，令人遺憾。而針對蔡總統與柯主席會面中談及NCC一事，林聿禪再次重申，事實只有一個，蔡總統與柯主席的會面從未講過任何人選，也沒有講過政黨比例。

柯文哲今天受訪又說，蔡英文總統有講到NCC的人事，但他回稱可以叫準總統賴清德自己處理提名即可，擋掉這個討論；對此，林聿禪呼籲，相關人士應秉持「正直誠信」、「寧可認錯不要說謊」的原則，不要為了一個謊言，又再編其他謊言掩蓋。

林聿禪強調，蔡總統跟民眾黨柯主席的談話相當明確，即期盼在野黨後續在國會審議NCC等議案時，能夠理性監督審查，期間從未提及任何關於人選、政黨比例組成等人事議題，特定人士所謂「喬人事」指控顯為不負責任的謊言。

林聿禪也說明NCC提名期程，目前4位NCC委員任期是到今年7月31日，依據《NCC組織法》規定，必須在任期屆滿前3個月前提名新任委員，此為法定義務；大法官亦曾指出確保機關實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸的職責。因此，行政院院長於上月底提名，完全符合規定，籲特定人士勿刻意扭曲解讀，誤導民眾。