桃園市中壢吉林三路每逢大雨淹水，下水道完工改善。（水務局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢區吉林三路與吉林路129巷口，每逢大雨易淹水，市府籌措2870萬元辦理下水道改善工程，新設直徑1.5公尺及直徑1.8公尺涵管，全長335公尺，雨水下水道穿越吉林路及桃園大圳下方，工程歷經2年完工，可改善淹水面積約9.86公頃。

水務局表示，吉林三路與吉林路129巷口為中壢工業區邊界範圍，每逢颱風豪大雨，常有積淹水情形，規畫雨水下水道從吉林公園開始，穿越吉林路及桃園大圳，再經中山公園最後排入黃墘溪，而吉林路是中壢工業區交通要道，桃園大圳也是重要灌溉水圳路，吉林公園及中山公園大樹林立，民眾使用公園頻繁，如何降低交通、灌溉衝擊及避免影響民眾休憩，成為工程執行3大挑戰。

水務局說，雨水下水道工程採2階段施工，第1階段透過工序調整，與吉林路拓寬工程同步施工，將交通衝擊降至最低，同時將吉林公園老舊遊具設施拆除，提供民眾較寬廣休憩場地，再施作明挖管涵。第2階段與農田水利署桃園管理處協調，配合桃園大圳供灌時間，以推進工法施作下水道，穿越桃園大圳下方埋設管涵，全案工期歷時2年完工。

水務局也說，團隊積極溝通協調逐一克服困難，雨水下水道工程施工過程降低交通衝擊、不損傷公園樹木並提供更寬廣休憩場地及不影響桃園大圳供灌，提升雨水下水道通洪能力，大幅降低防災熱點淹水情事，保障吉林三路及吉林路129巷周邊9.86公頃，約3600人市民生命財產安全。