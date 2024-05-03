作家苦苓和前妻蘇玉真有過一段婚姻，然因苦苓外遇導致婚姻畫上句點，使他與和前妻所生的兒子關係也降到冰點，最近苦苓在節目中透露終於和親生兒子破冰成功，表示早年兒子對他多有怨懟，愛理不理，近年兒子常去各地旅行，視角打開了也不再跟他計較，近來兒子還常傳訊息關心他，讓苦苓直言死而無憾了。

68歲苦苓有兩段婚姻，與蘇玉珍2001年閃電離婚，當時他表示兩人離婚有保密條款，他給前妻70多坪的房產和2800萬贍養費，每個月還答應出4萬供養兒子完成學業，後來苦苓被爆婚內與其他女子曖昧，2002年蘇玉珍出版新書《一個作家之死》，書中影射苦苓花心搞外遇，導致兩人所生的兒子與苦苓也感情決裂。

苦苓前妻蘇玉真後來出書影射離婚真相。（圖／中時資料照）

苦苓離婚決裂兒子！親曝兩人破冰的關鍵原因！【新聞挖挖哇】

苦苓先前透露，原本跟兒子感情還不錯，離婚後卻因一場酒後吐真言，導致父子感情徹底崩解，兒子透露當時教授在課堂上羞辱他：「你看這同學，你看你爸媽鬧成那樣多難看」，令苦苓兒子從此以父親為恥，到哪裡都不願透露是苦苓的孩子。而近日，苦苓承認和兒子感情回溫，他在《新聞挖挖哇》中透露兒子應該是轉念了，而過去一年兒子和女友到世界各地旅遊是關鍵。

苦苓2015年與黃楚軒再婚。（圖／中時資料照）

苦苓說，兒子喜歡玩極限運動，這一年來去了希臘、大陸、土耳其等地，心好像因此放寬，以前父子倆一年只在農曆新年見面一次，苦苓跟兒子搭話，對方總愛理不理，今年過年換兒子主動分享這些旅遊經驗，苦苓也巴不得兒子能跟他多說點話，之後兒子也會持續傳訊跟他聊天，讓苦苓的二婚太太黃楚軒忍不住說：「恭喜你啊，你今年的好事就是把兒子撿回來了」，苦苓也開心承認心情變好很多，就算現在往生也沒遺憾了。

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