藍白立委達成共識，今天在立法院會將《電業法第49條》修正草案逕付二讀，對此，民進黨立院黨團批評，《電業法》被強行輾壓過，用立法權凌駕行政權，被多數暴力達成政治目的。
民進黨立院黨團總召柯建銘表示，電價是很專業的，55年前就有電價審議委員會，蔣介石時代就是如此，前總統馬英九把公式送到立法院通過，現在全部要重來，漲電價民意當然反對，最後還是國家補貼，這關係到整個國家安全問題，要好好論述，竟然逕付二讀，朝野協商時，我們會講我們應該講的話。
藍白立委達成共識，今天在立法院會將《電業法第49條》修正草案逕付二讀，對此，民進黨立院黨團批評，《電業法》被強行輾壓過，用立法權凌駕行政權，被多數暴力達成政治目的。
民進黨立院黨團總召柯建銘表示，電價是很專業的，55年前就有電價審議委員會，蔣介石時代就是如此，前總統馬英九把公式送到立法院通過，現在全部要重來，漲電價民意當然反對，最後還是國家補貼，這關係到整個國家安全問題，要好好論述，竟然逕付二讀，朝野協商時，我們會講我們應該講的話。
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