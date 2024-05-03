為迎接2024頭份四月八，頭份市公所在上公園規劃了「巨型燈門」地景裝置，並搭配學生手繪燈籠。（謝明俊攝）

為迎接2024頭份四月八，頭份市公所展現「城藝」（誠意諧音），在上公園規劃了「巨型燈門」地景裝置，搭配在地學子們的創意彩繪花燈，大大小小、色彩繽紛的花燈，將上公園妝點的美侖美奐，並於3日上午舉行點燈，由頭份市長羅雪珠宣告頭份四月八活動正式登場。

為迎接2024頭份四月八，頭份市公所在上公園規劃了「巨型燈門」地景裝置，3日上午舉行點燈，由頭份市長羅雪珠宣告頭份四月八活動正式登場。（謝明俊攝）

頭份四月八是在地歷史悠久的傳統慶典，今年以「頭份慶城藝」作為主軸，類似日本淺草雷門造型的巨型燈門佇立在上公園，不僅作為「門面」，更是代表了「頭份市以誠意展現城藝」，要迎接四面八方遊客的到來，也凸顯頭份客家人好客的傳統文化精髓。

為迎接2024頭份四月八，頭份市公所在上公園規劃了「巨型燈門」地景裝置，3日上午舉行點燈，由頭份市長羅雪珠宣告頭份四月八活動正式登場。（謝明俊攝）

為迎接2024頭份四月八，頭份市公所在上公園規劃了「巨型燈門」地景裝置，3日上午舉行點燈，由頭份市長羅雪珠宣告頭份四月八活動正式登場。（謝明俊攝）

3日正式點燈後，將一路展至5月17日，長達兩週展期，歡迎民眾來上公園拍照打卡，一同感受這熱鬧的慶典氛圍。兩側的彩繪花燈同時也在進行人氣投票，請上「頭份市公所－緣頭小份」臉書粉絲頁，在花燈創意競賽貼文下留言處為您支持的作品進行按讚投票。

除了巨型燈門吸睛之外，四月八主軸活動將在5月11日登場，上午11點首先登場的是「慶廚藝炒米粉大賽」，頭份市公所廣場將變身成大型料理戰場，15組團隊將同場較勁、秀出精湛廚藝，現場也將提供1千個紙碗讓民眾領取，人氣王票選環節將開放排隊品嚐各家炒米粉，之後再以紙碗進行人氣投票、選出「人氣王」。下午4點起，在地青創商家也將到場設攤，拿出各家最誠意的商品、美食，提供給大家選購。

晚間6點登場的「食飽聽歌音樂會」，邀請到了金曲天后-艾怡良、超人氣文青樂團－理想混蛋、獨立復古樂團－冰球樂團、大勢男團－VERA、話題女團－未來少女薄荷水晶及客家甜姐兒－陳明珠等藝人一展歌喉，唱出四月八的文化精神。5月14日至16日還有三場在地藝文展演，公所誠摯邀請鄉親，一同來感受頭份誠意滿滿的好客情懷。