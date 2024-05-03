台中市議員楊大鋐3日在議會質詢，要求教育局盡速決定國中小課桌椅材質。（市議員楊大鋐提供）

台中市議員楊大鋐3日在教育文化業務質詢表示，時代、科技在進步，可調式桌椅較傳統木製桌椅更好坐、也更符合學童成長需求。但台中市府政策尚未定調為「全面汰換為可調式桌椅」，致各校今年採購材質不一，未來若確定材質後進行統一汰換，恐將浪費大筆公帑。

楊大鋐說，去年台中市教育局調查全市有14萬國中、小學生課桌椅需汰換，約需3.1億元經費，當時議會有許多議員認為汰換速度過慢，且希望汰換為可調式課桌椅。對此，教育局回覆會研議3年期的全面汰換計畫。

楊大鋐指出，他在政府電子採購網上發現，近期台中各級學校辦理課桌椅採購情形，有些買木質課桌椅，有些買可調式，這種形成有幾個原因，一是預算不足，二是政策沒有方向，錢發下去由各校自己想辦法。楊大鋐強調，教育局應盡速統一，買符合學童成長需求的可調式，而不是繼續買木製桌椅。

教育局長蔣偉民表示，目前市府還在進行內部評估，課桌椅汰換為木質或可調式，汰換基準是5年以上或10年，方案都還在研擬中。