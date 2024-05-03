【全程字幕】賴清德520就職美「這態度」藏貓膩 徐巧芯分析：美方做足功課 @ChinaTimes

美國亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）日前指出，準總統賴清德選後表明對台海和平穩定的承諾是「相當負責任的」。對此，國民黨立委徐巧芯爆料，美方上次來台是希望看賴清德講稿是否能和緩兩岸局勢，不要產生誤判。針對與外交部長吳釗燮爭論一事，她則質疑，難道吳才是中共同路人？

康達日前於美國國會聽證會上指出，美方政策路線一向非常明確，包含美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪北京期間也曾表達，盼各方都能在今後一段時間內保持克制及審慎態度。他也提到，布林肯已經向北京講明，不應在520前後加劇緊張局勢並破壞和平穩定。

對此，徐巧芯指出，美國在台協會主席羅森伯格訪台好幾次，關心賴清德520的演說，相信美方與台灣在此有進行相當的溝通。徐巧芯也爆料，根據她獨家了解，美方上次來台是與賴清德對講稿的內容等，看是否讓兩岸局勢和緩，也希望透過講稿讓中共不要產生誤判情形，也相信美方在此已經做足了。

針對昨天與外交部長吳釗燮在外交國防委員會上一來一往，導致吳釗燮頻喊「趕快去告我藐視國會」。徐巧芯說，這非常誇張，立委在理性問政，部長卻好像快抓狂，吳釗燮EQ好像有問題。再者，既然吳釗燮說有中華民國立委要踹中華民國一腳，他就應該負責任說出是誰。

徐巧芯質疑，台灣社會任何人，包含立委在內有人通匪，跟中共站在一起欺負台灣，她也會一起譴責，知情不報也是中共同路人，吳釗燮不敢講出是誰難道因為對象是民進黨？難道繞了一圈發現真正的中共同路人是吳自己？這樣她擔心吳未來擔任國安會祕書長會出賣台灣。