藍白今（3日）在立法院會聯手表決通過數個案子，立法院會後由民進黨立院黨團總召柯建銘率領綠委開記者會，柯建銘批評，藍白合作的國會越來越離譜，台灣已將香港化定格，而且會越來越嚴重。民進黨立委莊瑞雄怒轟，樹如果沒有皮、必死無疑，人若無恥天下無敵。

柯建銘表示，傅崐萁昨開記者會稱為了和他討論1兆特別預算，跟我們討論100多次，其實都是在3分鐘內結束，睜眼說瞎話，還說民進黨沒有效率，傅崐萁稱自己跟王滬寧密室協商就把九二共識一中各表講清楚。

柯批評，傅崐萁賣台的計畫很明確，為什麼一回來就將中國改為大陸，當成中共代理人，最不能接受就是國會改革方案從委員會一路封殺，完全沒有發言空間，國民黨立委羅智強還說要沒收902會議室的麥克風，這事情越演越嚴重。

民進黨立委莊瑞雄表示，國民黨由傅崐萁帶領，回到台灣就像失去靈魂的政黨，民眾黨也笨，誰不去跟，去跟一個失去靈魂的政黨，樹如果沒有皮、必死無疑，人若無恥天下無敵。