小熊日籍球星今永昇太繳出令人印象深刻的表現，目前暫居大聯盟勝投王與防禦率王，可說是芝加哥炙手可熱的新星，日前受訪時他被問到來到美國之後，球場外最驚訝的一件事？沒想到今永的答案讓全場笑翻了。

節目「MLB Network」主持人詢問今永，來到美國之後球場外最令他印象深刻的事情，今永回答「紅燈可以右轉」瞬間讓全場笑開懷，主持人還趕緊補充，只有部分地區可以，市中心不行。

今永與道奇球星山本由伸，兩位日籍投手都是在今年挑戰大聯盟，自然容易被拿來比較，今永簽下4年5300萬美元合約，遠遠不如山本的12年3.25億美元歷史大約，但表現比山本更上層樓，目前6場先發拿下5勝，防禦率僅0.72。

談到自己開季的表現，今永展現幽默感，「我想周遭的人可能比我更驚訝。」沒想到自己能夠有如此傑出的表現，希望能繼續維持下去。

今永也感謝小熊球迷的熱情支持，見到裸身塗上「SHOTA（昇太）」的球迷，今永表示，「曾經想過自己能否得到大聯盟球迷的支持，在這樣的不安中，獲得這麼熱情的應援，非常感謝。」