苗栗縣立國樂團2024年度將舉辦3場音樂會，從5月至9月輪番登場，第一系列母親節音樂會「媽媽咪呀！MA Ma Mia！」將於5月11日晚上7時30分假苗栗縣政府中正堂演藝廳演出；第二系列名家經典劇目「樂論三國」將於7月5日在苗北藝文中心演藝廳演出，第三系列發現．薪傳之旅「聖母傳奇」將在9月21日在通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出，歡迎大家蒞臨欣賞。

第1場次母親節音樂會「媽媽咪呀！MA Ma Mia！」邀請優樂合唱團共同參與，以美妙的歌聲吟詠母親的偉大，並邀請高雄市國樂團首席彭苙榳，帶來描寫南部的美麗景緻與浪漫情懷的二胡協奏曲－西子灣之戀。

第2場次名家經典劇目「樂論三國」，以經典4大名著「三國演義」為發想，將由著名指揮家蘇文慶老師執棒，與台北市立國樂團擊樂首席謝從馨合作，於苗栗縣苗北藝文中心演藝廳演出，採OPENTIX售票系統購票入場，票價為200、300元，邀請大家一起來見證大師風采。

第三場次發現．薪傳之旅「聖母傳奇」與縣內傑出演藝團隊－蕭建平電視木偶劇團合作，以聽見土地的聲音、聽見台灣信仰的樂章為主軸，見證媽祖信仰與文化變遷的歷史足跡。除經典偶劇之外，還有精湛的古箏演奏家李宜蒨為本場音樂會帶來古箏協奏曲。

苗栗縣立國樂團成立於民國2010年，以「立足苗栗、放眼世界」做為發展主軸，秉持「藝術生活化、生活藝術化」的思維，為苗栗縣的國樂發展開啟寬闊的視野以深耕的理念推動「藝術生活化、生活藝術化」的目標而努力。