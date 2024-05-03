美國家情報總監海恩斯（Avril Haines）說，俄羅斯總統普丁認為國內外形勢的發展對他有利，很可能在烏克蘭採取激進策略，俄烏戰爭不太可能很快結束。

據路透報導，美國參議院軍事委員會2日就情報界對美國2024年所面臨威脅的評估舉行聽證會，海恩斯和國防情報局局長克魯塞（Jeffrey Kruse）出面作證。

海恩斯對委員會表明，俄羅斯已加強對烏克蘭基礎設施的打擊，旨在阻礙烏克蘭調動武器和軍隊的能力，減緩烏國防生產，並迫使基輔考慮談判。

海恩斯說，「普丁對烏克蘭採取越來越激進策略，例如打擊烏克蘭的電力基礎設施，目的是讓烏克蘭明白，繼續戰鬥只會增加烏方的損失，而不會提供任何通往勝利的可靠途徑。」她說，「這些激進的戰術可能會繼續下去，戰爭不可能很快結束。」

俄軍近來在戰場上占優勢，且加大對烏克蘭鐵路、電力等基礎設施的空襲力度。烏軍在人力和武器方面則漸顯吃力，基輔多次呼籲盟友加緊交付援助，以抵禦俄軍攻勢。

俄羅斯國防部2日早些時候宣布，經過數日推進，俄軍又在烏克蘭東部占領一座村莊，「完全解放了柏迪奇（Berdychi）定居點」。

柏迪奇村距離俄軍早前攻占的阿夫迪夫卡市（Avdiivka）約12公里。俄軍最近幾周已宣稱佔領烏東多個村莊。基輔說，烏軍上周末已從柏迪奇撤退。