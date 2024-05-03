彰化縣埤頭鄉長杜懿彩去年間遭檢舉涉嫌收受不當利益，任用新進清潔隊員一案，近日彰化地檢署以查無被告犯罪之具體實證簽結，杜懿彩表示，法律終於還她清白；杜懿彩鄉長任期尚有2年多，對其大動作召開記者會表明清白，不免令人連想是否後續有其它參選打算，對此杜懿彩僅表示會認真做好各項職責。

杜懿彩在去年遭檢舉涉嫌透過白手套周姓男子，向王姓鄉民收受70萬元，後來周男又改為100萬，廉政署中部地區調查組報請彰化地檢署偵辦，同年7月6日到鄉公所等處進行搜索，並將杜懿彩、周男等人帶回偵訊，杜懿彩表示，自己在當天調問後即被請回，在今年4月8日收到彰化地檢署簽結公文。

杜懿彩說，當時剛好清潔隊有缺員，僅是一般的補缺，隊長謝左民跟她說，王姓鄉民的兒子體力等體檢未過，她隨即表示體檢未過就不任用，卻遭有心人士向檢調機關檢舉任用新進清潔隊員收受不當利益。

她感謝檢調單位8個月來的辛勞，明察秋毫還她清白，強調自己的孩子都在警政工作，絕不會做讓他們蒙羞的事，未來2年8個月的任期會更盡心盡力，做好每項鄉長應盡的各項職責及完成各項重大建設，不負選民所託。有地方人士認為，鄉長遭控收受不當利益一事，恐與地方建設開發案有關。