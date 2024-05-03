潘重威（右）與北流董事長黃韻玲合影。（台北流行音樂中心提供）

潘重威是演藝圈裡知名的攝影大師，在華語金曲年代以拍攝唱片專輯封面及歌手肖像聞名；他近期正籌劃《你的青春也是我的青春》攝影展，重現80-90年代所拍攝眾多藝人的青春回春，包括張雨生、張惠妹、王傑、林志穎、吳奇隆、藍心湄等巨星，這些照片不但是過去鮮少曝光，還是潘重威在疫情期間整理受潮損毀的傳統底片，才一張一張救回來的，每張照片背後都藏著眾人有所不知的小故事，彌足珍貴。

潘重威分享辦展契機，表示：「一開始是在疫情間殺時間開始整理底片，很多青春的回憶都跑了出來，沒想到把完成一半的小檔放在網路上，光是王傑的一張照片就有超過5萬人的瀏覽量，也收到按讚留言的粉絲說『這是我的青春啊！』，才萌生想將這些照片分享給更多觀眾的念頭。」

然而底片修復對潘重威來說是個極大工程，他透露：「過程中看到有些底片經過2、30年都受潮起了化學變化，有些發霉的很嚴重，不得已只好將損壞的底片一一銷毀，心裡很不捨，畢竟這是這些歌手的青春，也是我自己的青春，後來決定自己買專業的底片清潔液自己清，要忍受藥劑刺鼻的臭味，還因為底片的黴菌傷了眼睛跑了好幾趟眼科，但因為有粉絲的期待和支持，一個不小心就一張一張地整理修復下去，到現在才確認有足夠辦展的品質，到現在才確認有足夠辦展的品質，一切都很值得，畢竟青春只有一次。」

籌備期間，潘重威更得為場地、藝人肖像授權忙碌，對於合適辦展的場合，不由分說，他心中第一個首選就是北流（台北流行音樂中心），曾多次到現場勘景，分享當年與眾大明星們合作的幕後花絮，並搶先曝光正式修復好第一張在溫哥華鬧區拍攝王傑的大幅輸出，還有巨星背後不拘小節、真情流露的故事，而北流董事長黃韻玲也肯定潘重威的用心努力，樂見其成。

除了場地，最難的是取得藝人肖像授權，潘重威說：「一開始聯絡時真的滿忐忑的，因為不知道對方會給我甚麼回應，第一個聯絡上就答應我的是苗秀麗苗姐和吳奇隆，我從拍小虎隊到拍吳奇隆的追風少年，我最喜歡拍歌手的轉型，那時的他們不一定是最暢銷賣座的，但卻是最有真實人性。」

過程中最讓他印象最深刻的是前年正因車禍養傷的林志穎，他先前詢問經紀人授權後便不敢多做打擾，卻意外在某天無預警收到林志穎親自簽回的授權同意書，令他又驚又喜。而其中一組授權的照片，是潘重威拍下林志穎在陽台沙發上翹腳自在寫意的模樣，潘重威說：「那時他也是剛剛在賽車時出意外，手掌骨頭還打著鋼釘，但他總能在低潮中，勇敢地走過來，用恢復更好的模樣來鼓勵大家。」

藝人的善意回應，讓他覺得辦好這個展更是一種責任，他也特別感動王傑的力挺，潘重威說：「我認識王傑時他剛準備出道，還在開計程車養女兒，很辛苦，我拍過他好幾張專輯，在一旁跟著體會他經歷人生多次的高低潮，但他真的就是一個桀傲不馴的人，對人不會假裝，這也是直到現在他的歌迷這麼愛他的原因。」

提到這組王傑在溫哥華鬧區所拍攝的照片，潘重威分享：「那是個剛下過雨的陰天，攝影的光線條件並不好，那時我過馬路走在前頭，一回頭看見王傑跟在後面走，他起得早還沒睡飽，整個人都沒有梳化，流露出一股浪子的滄桑，我拿起相機就拍。」而按下快門當時，潘重威腦海中浮現的是勞勃狄尼洛主演的好萊塢電影《計程車司機》，他補充道：「那個瞬間是沒預先設計好，但卻是我拍過最喜歡、最能代表王傑的一張照片，後來王傑還回去跟我比了個『ya』的手勢，這就是王傑，他一直沒變。」