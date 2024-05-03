黃姓男子因擔任房屋仲介，熟悉地產銷售運作，因沉迷賭博欠下鉅額賭債，於是夥同李姓同業，趁著竹科房市大熱，假裝有人脈向消費者兜售房產，私刻多家知名建商印鑑偽造文件，超過20人上當受騙，讓黃男詐得現金7000多萬元，新竹地檢署依偽造有價證券、詐欺取財、偽造私文書等罪名提起公訴，新竹地院判黃男有期徒刑14年，黃父於判決日聲請具保停止羈押遭駁回。

黃男、李男均為不動產營業員，2人因從事房地產買賣仲介業務而熟識，黃男長期於新竹縣市擔任房屋仲介，累積穩定客源，深獲客戶信賴，但2021年起黃男沉迷地下簽賭，債務日益高築，為清償賭債同時籌措賭資繼續賭博，趁著竹科房市大熱，跟客戶謊稱自己擁有廣大人脈，能透過中人取得優於市場價格的保留戶，讓超過20人上當。

黃男私刻多家知名建商印鑑，又虛構名為徐哲浩的中人，在買家交付中人費、定金、簽約金、工程款或有價證券後，再給予偽造出合約書等文件取信買家。不少買家因發現交了數百萬元，竟遲遲未能簽約，黃男為了騙取買家信任，找來李男假裝是徐哲浩。

黃男多次行騙總共詐得7091萬68元，得款均用於清償賭債、繼續賭博，或小額退款給買家等人，以挖東牆補西牆之方式拖延掩飾犯行。由於多名買家遲遲未能簽約取得物件，眾人察覺有異報警。警方去年8月持搜索票於黃男家中查獲偽刻建設公司大小章、仲介買賣擔保協議書、合約書、同意書、商業本票、建照圖等物，始循線查獲。

新竹地院法官認為黃男為不動產營業員，不思以合法途徑賺取仲介服務報酬，利用客戶對其信賴，編造各種話術使被害人一再陷於錯誤而繼續支付款項，蒙受鉅額財產損失，且為避免東窗事發，復偽刻建商印章虛偽製作憑據，嚴重擾亂不動產交易市場及社會經濟秩序。

本案被害人高達20人，被害所得更達7091萬68元，龐大犯罪所得均遭被黃男用於賭博、清償賭債，耗用殆盡，難以彌補被害人之損害，雖被告2人犯後始終坦承犯行，黃男亦僅賠償部分損失，考量黃男整體犯罪行為之不法與罪責程度，及對其施以矯正之必要性，判處14年徒刑。李男則犯偽造有價證券罪，處有期徒刑3年1個月。