1名29歲劉姓男子，今天上午9時許行經桃園市大溪區台66線26.5K處，因從內向超車，不慎撞到50歲溫姓男子駕駛營業用大貨車，導致大貨車翻覆，現場波及另4輛車遭追撞，整起事故造成劉、溫2名駕駛輕傷，沒有生命危險。

警方表示，現場6名駕駛酒測值皆為0，警方呼籲，駕駛車輛行駛道路欲變換車道時，應先打方向燈警示車輛，讓直行車先行，並注意安全距離及左、右來車，以維自身及其他用路人安全。