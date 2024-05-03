廣東梅大高速坍方救起6人的司機劉永縉。（大陸央視）

廣東梅大高速坍方救起6人的司機劉永縉。（大陸央視）

廣東梅大高速坍方救起6人的司機劉永縉。圖為江煒東（左一)在救援現場。（大陸央視）

大陸 央視新聞微信公眾號3日報導，廣東梅州市梅大高速茶陽路段1日凌晨2時許，發生致48死，3人DNA待比對、30人受傷的坍方災害，救援工作仍在進行。據悉，災害發生時，有多名經過該路段的司機下車救人，避免更多傷亡，今年37歲的劉永縉就是其中一人，他先後救起6人，其中年齡最小的僅3歲。

大陸 央視綜合《南方日報》、《新聞晨報》、閩南網報導，劉永縉是福建龍岩永定人，他回憶，5月1日凌晨，他正從深圳駕車回家。經過梅大高速茶陽路段時，看到多輛車停在前方。於是警惕了起來，靠邊停穩後，他一打聽才知道前方路段發生了坍方。「我馬上問路人報警沒有、叫救護車沒有，他們說報警了」走近後，劉永縉發現有多輛車從坍方處掉落，有車輛還不時冒出火花，聽到下方有人呼救，劉永縉便朝他們大聲呼喊，讓他們遠離車輛，向安全的地方轉移。

眼見火勢越來越大，劉永縉和一位年輕小夥翻越護欄一起衝了下去，合力將兩名孩子救了上來。隨後，他再度沿泥濘的斜坡走了下去，這時候，旁邊的車輛火勢變大，劉永縉看到有人從車裡爬出來，於是加快了速度，一邊抱小孩、一邊扶大人，再度救起了四人。

劉永縉表示，他救下的6人中，有3個大人、3個小孩。在救起第6人時，他發現，大量救援人員已經趕到，於是趕忙上前說明情況，隨後才帶著滿身的泥濘離開現場。

梅州大埔縣消防隊隊長陳龍飛，是第一批到達現場的救援人員之一。陳龍飛指出，他到達現場時，看到劉永縉正從坍方處把一位傷者救起來，並告知他們下面還有人被困，讓他們快去救人。劉永縉回到家，父母得知他救人的事蹟後，十分後怕，但他卻表示沒什麼，「我只是做了件力所能及的事」

災害發生後，現場還有很多人，幫忙攔車、疏導交通。逃過一劫後，他們趕忙下車試圖攔停後車，親歷者饒先生回憶，他們一家人經過時路坍了一半，自己使勁踩著油門，從快車道上衝了過去，「整個車都飛起來了」飛過坍方路段後，他們趕忙下車，打開手機閃光燈邊揮手邊喊，試圖攔停後方車輛。

貨車司機緊急掉頭，用車身把路堵住。當天，正在梅大高速行駛的冷藏車司機王先生和妻子發現異常。王先生回憶，當時他們距離坍方路段約100多米，看到幾輛小車逆行駛來，他趕緊降速打雙閃，得知前方道路坍陷後，王先生利用冷藏車把路擋住，並擺手讓後車停車。為防止二次交通事故，他們打開雙閃，攔停車輛。

從深圳駕車回家的江煒東，在距離事發點40米處停下後，為了防止出現二次交通事故，他和同行人員一同攔住後方車輛，同時幫忙疏導交通，騰出一條救援通道，回憶起救援的驚險時刻，江煒東表示：「當時我顧不上想那麼多，這些事情只是舉手之勞」